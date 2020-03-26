Ирландский легкоатлет Финнеган совершил каминг-аут

Ирландский легкоатлет Денис Финнеган сделал публичное заявление о своей ориентации.

«Надеюсь, молодым ребятам моё признание даст больше уверенности в действиях. До сих пор есть масса людей, которые напуганы и не уверены в том, что происходит вокруг них. Надеюсь, моя история поможет хотя бы одному человеку. Если говорить обо мне, то я лёгкую атлетику выбрал сознательно. Я могу здесь тренироваться как с парнями, так и с девушками. Было много вариантов, чем я хотел заниматься, но в некоторых видах давление было слишком высоким. Потому я выбрал лёгкую атлетику — это один из наиболее открытых видов спорта», — приводит слова Финнегана Out Sports.

33-летний легкоатлет специализируется на тройном прыжке. Он 10 раз становился чемпионом Ирландии в данной дисциплине.

Ранее сообщалось, что World Athletics летом назовёт всех российских атлетов, которые получат нейтральный статус.