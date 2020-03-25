World Athletics летом назовёт всех российских атлетов, которые получат нейтральный статус

Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Антти Пихлакоски заявил, что летом организация опубликует список российских спортсменов, которые получат нейтральный статус.

«Ожидаем несколько сотен заявок от спортсменов, рассматривать которые мы будем постепенно. Уже летом мы назовём всех допущенных нейтральных атлетов», — цитирует Пихлакоски Yle.

Спортсмены, которые получат нейтральный статус, смогут принять участие в международных соревнованиях под эгидой World Athletics.

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал, что ВФЛА активно ищет средства для выплаты штрафа World Athletics. За нарушение антидопинговых правил ВФЛА была оштрафована на $10 млн в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство федерации.