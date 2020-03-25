World Athletics летом назовёт всех российских атлетов, которые получат нейтральный статус

Короткая ссылка
Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Антти Пихлакоски заявил, что летом организация опубликует список российских спортсменов, которые получат нейтральный статус.
World Athletics летом назовёт всех российских атлетов, которые получат нейтральный статус
  • РИА Новости

«Ожидаем несколько сотен заявок от спортсменов, рассматривать которые мы будем постепенно. Уже летом мы назовём всех допущенных нейтральных атлетов», — цитирует Пихлакоски Yle.

Спортсмены, которые получат нейтральный статус, смогут принять участие в международных соревнованиях под эгидой World Athletics.

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал, что ВФЛА активно ищет средства для выплаты штрафа World Athletics. За нарушение антидопинговых правил ВФЛА была оштрафована на $10 млн в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство федерации. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить