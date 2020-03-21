Юрченко рассказал, что ВФЛА активно ищет средства для выплаты штрафа World Athletics

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал, что организация ведёт активную работу по поиску средств для выплаты штрафа World Athletics.

«Деньги немаленькие, и федерация уже очень активно занимается поиском этих средств. И мы будем обращаться не только к попечителям, которые работают с ВФЛА. В первую очередь будем обращаться к российскому государству, так как считаем, что поддержка правительства сейчас архиважна для лёгкой атлетики», — приводит слова Юрченко «Матч ТВ».

За нарушение антидопинговых правил ВФЛА была оштрафована на $10 млн в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство федерации.

Ранее сообщалось, что глава ВФЛА намерен обсудить с Коу возможность увеличения квоты для российских легкоатлетов.