Глава ВФЛА обсудит с Коу возможность увеличения квоты для российских легкоатлетов

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко намерен обсудить с главой World Athletics Себастьяном Коу возможность увеличения квоты для российских легкоатлетов, которые могут получить нейтральный статус.

«В настоящее время мы ведём переписку с World Athletics по вопросам участия наших спортсменов в международных стартах. Многие темы мы должны обсудить непосредственно с господином Коу в самое ближайшее время. Нас выделенная квота в десять человек не устраивает, этот вопрос обязательно будет предметом нашего диалога с международной федерацией», — приводит слова Юрченко ТАСС.

Он отметил, что возобновление процесса выдачи нейтральных статусов для российских легкоатлетов является большим успехом и прорывом для ВФЛА.

«Мы заинтересованы в увеличении этой квоты, и я очень надеюсь на изменение ситуации», — добавил глава ВФЛА.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

12 марта World Athletics возобновил выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти человек, после того как она была полностью приостановлена в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА.

Ранее сообщалось, что ВФЛА запретила легкоатлетам выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.