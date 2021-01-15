Суд вынес приговор немецкому врачу, организовавшему крупную допинговую схему

Суд Мюнхена приговорил немецкого врача Марка Шмидта к четырём годам и десяти месяцам лишения свободы по делу о распространении допинга среди спортсменов.

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung. Суд признал Шмидта виновным в 24 случаях применения допинга и в ещё двух — несанкционированного размещения препаратов на рынке. Также его оштрафовали на €158 тыс., запретив работать по специальности в течение трёх лет.

Прокуратура требовала пять лет и шесть месяцев лишения свободы для Шмидта. Адвокаты же настаивали на смягчении наказания до трёхлетнего тюремного заключения.

Шмидт был уличён в организации допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Врач и его подчинённые сотрудничали со спортсменами из различных стран, помогая им использовать кровяной допинг, а также испытывая на них различные препараты.

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