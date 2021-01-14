Рябинский высказался о положительной допинг-пробе Ковалёва
- Reuters
«Знаем об этой ситуации, предпринимать ничего не будем. Надо разобраться с пробами, вскрыта только проба А. Мы можем делать выводы только после того, как появится результат пробы Б. Когда проба Б покажет, что что-то запрещённое содержится в организме, тогда будем делать выводы», — приводит слова Рябинского ТАСС.
Он также выразил сожаление в связи с отменой поединка Ковалёва с его клиентом, узбекским боксёром Бектемиром Меликузиевым.
«Вообще, очень жаль. Этот бой был бы прямо загляденье», — добавил Рябинский.
Поединок Ковалёв — Меликузиев был запланирован на 30 января.
Ранее тренер Ковалёва заявил, что не знает о положительном результате допинг-теста боксёра.