Тренер Ковалёва заявил, что не знает о положительном допинг-тесте боксёра
- AFP
«Я работаю с Сергеем, мы находимся в процессе подготовки. Мы виделись недавно, он мне ничего не говорил. Я не в курсе насчёт положительного допинг-теста», — приводит слова Макгирта ТАСС.
На 30 января в Москве у Ковалёва запланирован поединок с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым.
В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы, четыре поражения, одна ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.
Ранее сообщалось, что у Ковалёва был обнаружен допинг.