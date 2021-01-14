Тренер Ковалёва заявил, что не знает о положительном допинг-тесте боксёра

Бадди Макгирт, тренер российского боксёра Сергея Ковалёва, заявил, что не обладает информацией о положительном результате теста на запрещённые вещества у своего подопечного.

«Я работаю с Сергеем, мы находимся в процессе подготовки. Мы виделись недавно, он мне ничего не говорил. Я не в курсе насчёт положительного допинг-теста», — приводит слова Макгирта ТАСС.

На 30 января в Москве у Ковалёва запланирован поединок с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым.

В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы, четыре поражения, одна ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что у Ковалёва был обнаружен допинг.