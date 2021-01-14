Тренер Ковалёва заявил, что не знает о положительном допинг-тесте боксёра

Короткая ссылка
Бадди Макгирт, тренер российского боксёра Сергея Ковалёва, заявил, что не обладает информацией о положительном результате теста на запрещённые вещества у своего подопечного.
Тренер Ковалёва заявил, что не знает о положительном допинг-тесте боксёра
  • AFP

«Я работаю с Сергеем, мы находимся в процессе подготовки. Мы виделись недавно, он мне ничего не говорил. Я не в курсе насчёт положительного допинг-теста», — приводит слова Макгирта ТАСС.

На 30 января в Москве у Ковалёва запланирован поединок с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым. 

В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы, четыре поражения, одна ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что у Ковалёва был обнаружен допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить