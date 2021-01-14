У боксёра Ковалёва обнаружен допинг

Одна из допинг-проб бывшего чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва дала положительный результат на запрещённые вещества.

«Мы знаем о неблагоприятной информации Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). Сергей доказал, что является чистым боксёром, много лет тестируясь в VADA. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещённых веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б», — приводит ТАСС слова представителя команды Ковалёва.

На 30 января в Москве у Ковалёва запланирован поединок с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым.

В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы, четыре поражения, одна ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что бой между Биволом и Бетербиевым может пройти в андеркарде поединка Джошуа — Фьюри.