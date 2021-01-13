Уайт заявил, что не будет долго уговаривать Нурмагомедова продолжать карьеру

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что не будет долго уговаривать чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.

«Это будет пятиминутный разговор. Да или нет. Когда я уезжал из Абу-Даби в прошлый раз, мы с ним переписывались и обсуждали, почему я считаю, что он должен продолжать драться. Он был суперэмоциональным после боя с Джастином Гэтжи. Теперь у него есть время отдохнуть, подумать об этом и всём остальном. Это будет пятиминутный разговор… Я думаю, что он будет драться, но посмотрим. Мы не будем спорить или долго разговаривать. Либо да, либо нет», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Российский чемпион объявил об уходе из спорта после победы над Джастином Гэтжи, которая случилась 24 октября на турнире UFC 254.

Ранее Шлеменко выразил мнение, что UFC перенёс бой Умара Нурмагомедова, чтобы развести Хабиба с Макгрегором.