Шлеменко считает, что UFC перенёс бой Умара Нурмагомедова, чтобы развести Хабиба с Макгрегором

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал решение перенести поединок россиянина Умара Нурмагомедова с представителем Казахстана Сергеем Морозовым.
Шлеменко считает, что UFC перенёс бой Умара Нурмагомедова, чтобы развести Хабиба с Макгрегором
  • © Пресс-служба RCC

«Решение перенести бой Умара Нурмагомедова, чтобы развести Конора Макгрегора и Хабиба, — это правильное решение. Между ними давнее напряжение, повторение ситуации никому ничего хорошего не сулит: ни UFC, ни Хабибу с Конором. Может быть,  их таким образом аккуратно подводят к реваншу. Возможно, минимизируют риски, потому что бой Конора с Дастином однозначно кассовый. Вдруг что-то пойдёт не так, Макгрегор получит травму. Одно дело — после, а вдруг до боя. Ещё и в карде, где Хабиб даже не принимает участия. Повторюсь: правильное, мудрое и целесообразное решение UFC», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Изначально поединок Умара Нурмагомедова должен был пройти 23 января на турнире UFC 257, который возглавит бой ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. 

Новая дата поединка — 20 января.

Ранее сообщалось, что бой двоюродного брата Нурмагомедова перенесён с турнира UFC, на котором выступит Макгрегор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить