Шлеменко считает, что UFC перенёс бой Умара Нурмагомедова, чтобы развести Хабиба с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал решение перенести поединок россиянина Умара Нурмагомедова с представителем Казахстана Сергеем Морозовым.

«Решение перенести бой Умара Нурмагомедова, чтобы развести Конора Макгрегора и Хабиба, — это правильное решение. Между ними давнее напряжение, повторение ситуации никому ничего хорошего не сулит: ни UFC, ни Хабибу с Конором. Может быть, их таким образом аккуратно подводят к реваншу. Возможно, минимизируют риски, потому что бой Конора с Дастином однозначно кассовый. Вдруг что-то пойдёт не так, Макгрегор получит травму. Одно дело — после, а вдруг до боя. Ещё и в карде, где Хабиб даже не принимает участия. Повторюсь: правильное, мудрое и целесообразное решение UFC», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Изначально поединок Умара Нурмагомедова должен был пройти 23 января на турнире UFC 257, который возглавит бой ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Новая дата поединка — 20 января.

Ранее сообщалось, что бой двоюродного брата Нурмагомедова перенесён с турнира UFC, на котором выступит Макгрегор.