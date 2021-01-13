Менеджер Нурмагомедова: UFC нужно предложить Хабибу что-то интереснее реванша с Макгрегором
- Reuters
«Не знаю, что он должен предложить Хабибу, просто не знаю. Дане надо будет подыскать что-нибудь поинтереснее, чем реванш с Макгрегором. Сен-Пьер? Дана столько раз пытался сделать этот бой, пока мы были активными», — цитирует Магомедова ТАСС.
32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.
Ранее Дана Уайт заявил, что Макгрегор подерётся за титул Нурмагомедова в случае победы над Дастином Порье.