Шлеменко ответил на вызов Туменова
- РИА Новости
«Это не совсем вызов. Туменов сказал, что ему было бы интересно. Мне приятно слышать, что он готов подняться в весовой категории. Но если Альберт хочет попробовать школу «Бастион» против школы «Шторм», то будет целесообразнее встретиться с Андреем Корешковым. Они находятся в одном весе», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».
По его словам, из российских бойцов ему пока интересно встретиться в октагоне только с Магомедом Исмаиловым. Кроме того, Шлеменко предположил, что у Туменова возникли проблемы с визой и подписанием контракта с иностранным промоушеном, из-за чего он и решил вызвать Александра.
На счету Туменова 22 победы и четыре поражения в MMA, а Шлеменко выиграл 59 боёв, в 13 схватках уступил, а один его поединок признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что экс-боец UFC Туменов бросил вызов Шлеменко.