Шлеменко ответил на вызов Туменова 

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал вызов на поединок со стороны своего соотечественника Альберта Туменова.

«Это не совсем вызов. Туменов сказал, что ему было бы интересно. Мне приятно слышать, что он готов подняться в весовой категории. Но если Альберт хочет попробовать школу «Бастион» против школы «Шторм», то будет целесообразнее встретиться с Андреем Корешковым. Они находятся в одном весе», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

По его словам, из российских бойцов ему пока интересно встретиться в октагоне только с Магомедом Исмаиловым. Кроме того, Шлеменко предположил, что у Туменова возникли проблемы с визой и подписанием контракта с иностранным промоушеном, из-за чего он и решил вызвать Александра.

На счету Туменова 22 победы и четыре поражения в MMA, а Шлеменко выиграл 59 боёв, в 13 схватках уступил, а один его поединок признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что экс-боец UFC Туменов бросил вызов Шлеменко.