Шлеменко ответил на вызов Туменова 

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал вызов на поединок со стороны своего соотечественника Альберта Туменова.
Шлеменко ответил на вызов Туменова 
  • РИА Новости

«Это не совсем вызов. Туменов сказал, что ему было бы интересно. Мне приятно слышать, что он готов подняться в весовой категории. Но если Альберт хочет попробовать школу «Бастион» против школы «Шторм», то будет целесообразнее встретиться с Андреем Корешковым. Они находятся в одном весе», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

По его словам, из российских бойцов ему пока интересно встретиться в октагоне только с Магомедом Исмаиловым. Кроме того, Шлеменко предположил, что у Туменова возникли проблемы с визой и подписанием контракта с иностранным промоушеном, из-за чего он и решил вызвать Александра. 

На счету Туменова 22 победы и четыре поражения в MMA, а Шлеменко выиграл 59 боёв, в 13 схватках уступил, а один его поединок признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что экс-боец UFC Туменов бросил вызов Шлеменко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить