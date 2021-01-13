Экс-боец UFC Туменов бросил вызов Шлеменко

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Альберт Туменов вызвал на поединок экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

По его словам, он готов подняться в весе, а такой бой будет интересен для истинных ценителей единоборств.

«Я ничего против этого не имею, только настоящие бойцы и настоящие ценители, так сказать, гурманы боёв, тоже должны иметь возможность получить свою порцию адреналина… Сделаем это, Александр Шлеменко?» — написал Туменов в Instagram.

На счету Туменова 22 победы и четыре поражения в MMA, а Шлеменко выиграл 59 боёв, в 13 схватках уступил, а один его поединок признан несостоявшимся.

Ранее Магомед Исмаилов отметил, что зрителям интересен его бой со Шлеменко, а не с Владимиром Минеевым.