«Лейкерс» обыграл «Хьюстон» в матче НБА, Джеймс набрал 26 очков

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» обыграл «Хьюстон» в матче НБА, Джеймс набрал 26 очков
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Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счётом 117:100 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард калифорнийского коллектива Леброн Джеймс, набравший 26 очков. Также дабл-дабл оформили его партнёры по команде Энтони Дэвис (19 очков, десять подборов) и Кайл Кузма (11 очков, 11 подборов). В составе «Рокетс» 18 очков в свой актив записал Кристиан Вуд, а Демаркус Казинс отметился дабл-даблом из 13 очков и десяти подборов.

Ранее сообщалось, что НБА ужесточила коронавирусный протокол.

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