НБА ужесточила коронавирусный протокол

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги достигли соглашения по вопросу внесения поправок в протокол по охране здоровья и безопасности во время пандемии коронавируса.
НБА ужесточила коронавирусный протокол
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НБА, в течение как минимум следующих двух недель игроки и персонал команд должны постоянно находиться на базах во время домашних игр, на выездах им запрещается покидать отели и общаться с гостями, не являющимися членами команды.

При этом взаимодействия вне клуба ограничиваются общением с членами семьи и любым персоналом, регулярно работающим по дому.

Также были оговорены правила рассадки игроков при перелётах и введены ограничения на общение перед матчами и на тренировках.

Ношение масок стало обязательным как на скамейке запасных, так и в раздевалках, а также при тренировках и путешествиях с кем-либо, кроме членов семьи.

Ранее сообщалось, что НБА перенесла уже третий матч «Бостона» из-за коронавируса.

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