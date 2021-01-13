НБА ужесточила коронавирусный протокол

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги достигли соглашения по вопросу внесения поправок в протокол по охране здоровья и безопасности во время пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба НБА, в течение как минимум следующих двух недель игроки и персонал команд должны постоянно находиться на базах во время домашних игр, на выездах им запрещается покидать отели и общаться с гостями, не являющимися членами команды.

При этом взаимодействия вне клуба ограничиваются общением с членами семьи и любым персоналом, регулярно работающим по дому.

Также были оговорены правила рассадки игроков при перелётах и введены ограничения на общение перед матчами и на тренировках.

Ношение масок стало обязательным как на скамейке запасных, так и в раздевалках, а также при тренировках и путешествиях с кем-либо, кроме членов семьи.

Ранее сообщалось, что НБА перенесла уже третий матч «Бостона» из-за коронавируса.