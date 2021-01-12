Глава UFC рассказал, когда может состояться следующий бой Магомедшарипова

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, когда планируется организовать следующий поединок российского бойца полулёгкого веса Забита Магомедшарипова.
Глава UFC рассказал, когда может состояться следующий бой Магомедшарипова
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Ожидаем, что Магомедшарипов выступит в ближайшие три месяца. Найдём для него соперника. Яир Родригес? Не знаю, думаю, что мы будем двигаться дальше», — приводит слова Уайта BJPenn.

Магомедшарипов не выходил в октагон с ноября 2019 года, когда победил Кэлвина Каттара в Москве. С тех пор у него дважды срывался бой с Родригесом.

Ранее брат Магомедшарипова заявил, что UFC не хочет давать российскому бойцу поединок за титул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить