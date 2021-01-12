Глава UFC рассказал, когда может состояться следующий бой Магомедшарипова
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«Ожидаем, что Магомедшарипов выступит в ближайшие три месяца. Найдём для него соперника. Яир Родригес? Не знаю, думаю, что мы будем двигаться дальше», — приводит слова Уайта BJPenn.
Магомедшарипов не выходил в октагон с ноября 2019 года, когда победил Кэлвина Каттара в Москве. С тех пор у него дважды срывался бой с Родригесом.
Ранее брат Магомедшарипова заявил, что UFC не хочет давать российскому бойцу поединок за титул.