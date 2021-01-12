Глава UFC рассказал, когда может состояться следующий бой Магомедшарипова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, когда планируется организовать следующий поединок российского бойца полулёгкого веса Забита Магомедшарипова.

«Ожидаем, что Магомедшарипов выступит в ближайшие три месяца. Найдём для него соперника. Яир Родригес? Не знаю, думаю, что мы будем двигаться дальше», — приводит слова Уайта BJPenn.

Магомедшарипов не выходил в октагон с ноября 2019 года, когда победил Кэлвина Каттара в Москве. С тех пор у него дважды срывался бой с Родригесом.

Ранее брат Магомедшарипова заявил, что UFC не хочет давать российскому бойцу поединок за титул.