Брат Магомедшарипова заявил, что UFC не хочет давать российскому бойцу поединок за титул

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Хасан Магомедшарипов, брат полулегковеса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова, рассказал о самочувствии российского спортсмена, который по различным причинам не выступал больше года.
Брат Магомедшарипова заявил, что UFC не хочет давать российскому бойцу поединок за титул
  • РИА Новости

«Он, конечно, расстроен тем, что не дерётся уже давно. У него простой уже больше года. Он просто терпеливо ждёт, когда ему дадут соперника. Думаю, что он давно заслужил чемпионский бой, но полагаю, в UFC этого не хотят», — сказал ТАСС Хасан Магомедшарипов.

Российский боец не выходил в октагон с ноября 2019 года, когда победил Кэлвина Каттара в Москве. С тех пор у него дважды срывался бой с мексиканцем Яиром Родригесом.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов может вернуться в октагон в марте 2021 года.

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