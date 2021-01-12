Ловчев — о переходе Хендрикса: «Спартаку» нужен такой разрушитель

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход в стан красно-белых опорного полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

По его словам, ему неизвестен сам игрок, но позиция опорника важна для любой команды, а Роман Зобнин и Алекс Крал не справлялись с этой задачей.

«Если в составе есть хороший, цепкий опорник — то и игра команды смотрится иначе. В нашей лиге такие игроки есть у «Зенита» и «Ростова» — Барриос и Норманн. Они выгрызают всё перед штрафной площадью, а это всегда самая опасная зона. «Спартаку» нужен такой же разрушитель. Почитав про Хендрикса, у меня сложилось впечатление, что он именно такой игрок. Он больше разрушитель с хорошим первым пасом. От такого игрока не откажется ни одна команда. Но надо смотреть — кто это и что это», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт подчеркнул, что нужно будет ещё внимательно посмотреть за Хендриксом. Также Ловчев считает, что в связи с приходом Хендрикса «Спартак» расстанется с Остоном Уруновым.

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что клуб договорился о переходе Хендрикса. 25-летний опорный хавбек является воспитанником ПСВ. За это время он провёл за команду 239 матчей, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее глава профсоюза профессиональных футболистов Нидерландов Евгений Левченко выразил мнение, что у Хендрикса потенциал выше, чем у полузащитника «Спартака» Алекса Крала.