Левченко: у Хендрикса потенциал выше, чем у Крала

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Глава профсоюза профессиональных футболистов Нидерландов Евгений Левченко сравнил потенциального новичка московского «Спартака» Йоррита Хендрикса с полузащитником красно-белых Алексом Кралом.
Левченко: у Хендрикса потенциал выше, чем у Крала
  • © Страница Йоррита Хендрикса
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«Мне кажется, у Хендрикса потенциал даже немного выше. Всё зависит от манеры его использования. Я видел отличную игру Йоррита, когда он шикарно перекрывал зоны, хорошо играл в короткий пас. Это не футболист, который будет обыгрывать, это игрок короткого паса и перемещений, за счёт которых он может здорово взаимодействовать с партнёрами», — цитирует Левченко Sport24.

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что клуб договорился о переходе Хендрикса. 25-летний опорный хавбек является воспитанником ПСВ. За это время он провёл за команду 239 матчей, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее Левченко выразил уверенность, что Хендрикс усилит «Спартак».

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