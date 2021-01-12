Левченко уверен, что Хендрикс усилит «Спартак»

Глава профсоюза профессиональных футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в московский «Спартак».

«Это усиление на данный момент. Если говорить глобально, то Хендрикс — это футболист, который, по сути, не топовый. Он никогда не играет по десятибалльной системе на десять, но и никогда не сыграет на троечку. Этот футболист очень стабилен, и это является как плюсом, так и минусом», — цитирует Левченко Sport24.

По его мнению, этот футболист является цепким и быстрым и способен побороться за мяч. Тем не менее эксперт считает, что у Хендрикса есть проблемы с креативом на поле.

«Я бы его не назвал разрушителем, но он может давать объём. У него хорошая короткая передача, длинных передач от него я практически не видел. В принципе, слабо играет головой и не очень хорошо бьёт по воротам. Поэтому из этих качеств следует, что он больше футболист, который может развернуть атаку, может сплотить футболистов», — добавил Левченко.

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что клуб договорился о переходе Хендрикса. 25-летний опорный хавбек является воспитанником ПСВ. За это время он провёл за команду 239 матчей, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее голландский журналист рассказал подробности о переходе Хендрикса в «Спартак».