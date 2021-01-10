Голландский журналист рассказал подробности о переходе Хендрикса в «Спартак»

Голландский журналист Марко Тиммер прокомментировал переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в московский футбольный клуб «Спартак».

«Контракт Хендрикса с ПСВ заканчивается летом. У клуба сейчас последний шанс заработать на его трансфере. При новом тренере Рогере Шмидте в сегодняшних условиях Йоррит — двенадцатый игрок в команде, запасной. Он много играет, но не попадает в стартовый состав. Хендрикс провёл всю футбольную жизнь в Эйндховене, пришёл в ПСВ, когда ему было восемь или девять лет», — цитирует Тиммера «Спорт-Экспресс».

По его словам, игрок ищет новые вызовы в своей карьере, а «Спартак» является топ-клубом, и, соответственно, хорошим вариантом для футболиста. Однако, как считает эксперт, если бы Хендрикс постоянно играл в стартовом составе, то, скорее всего, продлил бы контракт с ПСВ.

«Ну а сейчас, получается, этот переход выгоден всем. Конечно, финансовые условия имеют значение. У Хендрикса тот же агент, что и у Гуса Тила. У него есть связи в «Спартаке». Видимо, этот вариант считают для Йоррита лучшим. И он сможет больше заработать. Это одна из главных причин? Возможно», — добавил Тиммер.

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что клуб договорился о переходе Хендрикса. 25-летний опорный хавбек является воспитанником ПСВ. За это время он провёл за команду 239 матчей, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес хочет вернуться в «Спартак».