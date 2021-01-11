СМИ: АПЛ может заменить соперника «Тоттенхэма» из-за вспышки коронавируса

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Английская премьер-лига (АПЛ) рассматривает возможность замены соперника лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» в предстоящем матче.
СМИ: АПЛ может заменить соперника «Тоттенхэма» из-за вспышки коронавируса
  • © MICHAEL REGAN
  • Reuters

Как сообщает The Athletic, АПЛ может перенести запланированный на 13 января матч 18-го тура между лондонским клубом и «Астон Виллой» из-за 14 положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков бирмингемской команды.

При этом рассматривается вариант проведения прежде перенесённого матча «Тоттенхэма» с «Фулхэмом», который не состоялся 30 декабря из-за вспышки коронавируса в коллективе из Фулема.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом из-за коронавируса.

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