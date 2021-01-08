Источник: «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом из-за коронавируса

«Астон Вилла» выйдет на матч третьего раунда Кубка Англии по футболу с «Ливерпулем» молодёжным составом из-за вспышки коронавируса в основной команде.

Об этом сообщает журналист The Daily Telegraph Джон Перси в Twitter. За клуб в этом матче сыграют футболисты состава U23 и другие воспитанники, если наберётся достаточное количество игроков с отрицательными тестами на коронавирус. Руководить коллективом будет тренер команды U23 Марк Дилэйни.

7 января «Астон Вилла» объявила о вспышке коронавируса в коллективе. Клубная база закрыта, а заболевшие игроки и главный тренер Дин Смит отправились на самоизоляцию.

Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» состоится 8 января. Начало встречи — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что матчи АПЛ будут проходить без зрителей на трибунах из-за коронавируса.