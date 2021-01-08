Источник: «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом из-за коронавируса

Короткая ссылка
«Астон Вилла» выйдет на матч третьего раунда Кубка Англии по футболу с «Ливерпулем» молодёжным составом из-за вспышки коронавируса в основной команде.
Источник: «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает журналист The Daily Telegraph Джон Перси в Twitter. За клуб в этом матче сыграют футболисты состава U23 и другие воспитанники, если наберётся достаточное количество игроков с отрицательными тестами на коронавирус. Руководить коллективом будет тренер команды U23 Марк Дилэйни.

7 января «Астон Вилла» объявила о вспышке коронавируса в коллективе. Клубная база закрыта, а заболевшие игроки и главный тренер Дин Смит отправились на самоизоляцию.

Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» состоится 8 января. Начало встречи — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что матчи АПЛ будут проходить без зрителей на трибунах из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить