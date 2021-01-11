Большунов заявил, что постарается помешать норвежцам успешно выступить на ЧМ
«Планы на ближайшие дни? Нужно отдохнуть от «Тура» и готовиться к чемпионату мира. Как я понял, сборная Норвегии планирует там успешное выступление. Нужно делать всё, чтобы в каких-то гонках остановить их», — цитирует Большунова сайт «Матч ТВ».
Норвежские лыжники пропускали «Тур де Ски» из-за риска заболеть коронавирусом.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе.
Ранее Чепалова высказалась о второй победе Большунова на «Тур де Ски».