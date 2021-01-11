Большунов заявил, что постарается помешать норвежцам успешно выступить на ЧМ

Двукратный победитель «Тур де Ски» Александр Большунов заявил, что намерен не дать норвежским спортсменам триумфально выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

«Планы на ближайшие дни? Нужно отдохнуть от «Тура» и готовиться к чемпионату мира. Как я понял, сборная Норвегии планирует там успешное выступление. Нужно делать всё, чтобы в каких-то гонках остановить их», — цитирует Большунова сайт «Матч ТВ».

Норвежские лыжники пропускали «Тур де Ски» из-за риска заболеть коронавирусом.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе.

Ранее Чепалова высказалась о второй победе Большунова на «Тур де Ски».