Чепалова о второй победе Большунова на «Тур де Ски»: представляю, через что прошёл Саша
«Очень здорово, что Большунов одержал вторую победу подряд на «Тур де Ски». Очень рада за него. Мы тоже проходили через эту многодневку. Поверьте, это очень тяжело. Я представляю, через что прошёл Саша. К этому соревнованию нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Поэтому, конечно, он большой молодец. Аплодисменты», — сказала Чепалова RT.
Большунов выигрывает «Тур де Ски» второй год подряд.
Ранее Петухов заявил, что Большунов в текущем сезоне стал сильнее.