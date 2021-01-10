Чепалова о второй победе Большунова на «Тур де Ски»: представляю, через что прошёл Саша

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что россиянин Александр Большунов сумел физически и психологически подготовиться к многодневке «Тур де Ски», на которой одержал победу.

«Очень здорово, что Большунов одержал вторую победу подряд на «Тур де Ски». Очень рада за него. Мы тоже проходили через эту многодневку. Поверьте, это очень тяжело. Я представляю, через что прошёл Саша. К этому соревнованию нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Поэтому, конечно, он большой молодец. Аплодисменты», — сказала Чепалова RT.

Большунов выигрывает «Тур де Ски» второй год подряд.

Ранее Петухов заявил, что Большунов в текущем сезоне стал сильнее.