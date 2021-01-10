Петухов: Большунов в текущем сезоне стал сильнее

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Призёр Олимпийских игр — 2010 Александр Петухов считает, что лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов стал сильнее в нынешнем сезоне.

«Можно говорить, что Большунов в текущем сезоне стал сильнее, несмотря на отсутствие норвежцев. Но, думаю, даже если бы норвежцы приехали на «Тур де Ски», Александр всё равно выиграл бы с серьёзным преимуществом. Пусть речь не шла бы о трёхминутном преимуществе от ближайшего соперника, но минуту он бы конкурентам привёз. На данный момент соревноваться с россиянином очень сложно любому спортсмену. Мы сами видели, что он на протяжении всей «Тур де Ски» держал скорость и выжимал результат по крупинкам. При этом каждая гонка стала для него уроком. Уверен, прогресс Александра на этом не остановится. Желаю ему дальнейших побед, хорошего окончания сезона, а самое главное — золотых медалей чемпионата мира», — сказал Петухов RT.

Большунов второй год подряд становится победителем многодневки «Тур де Ски». Второе место взял француз Морис Монифика, отставший от победителя после восьми этапов на 3 минуты и 23 секунды. 

Ранее призёр Олимпийских игр объяснил, в чём прибавил Большунов.

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