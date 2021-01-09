В Госдуме отреагировали на намёки швейцарской прессы на допинг у российских лыжников

Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на материал швейцарского издания, в котором приводятся рассуждения о чистоте российских лыжников на многодневке «Тур де Ски».

«Если кто-то подозревает наших спортсменов в чистоте, то есть только один способ доказать: направить своих офицеров по допингу и взять анализы. Я уверен, что наши спортсмены не раз подвергались во время соревнований подобным тестам. В последнее время внимание допинг-офицеров к нашим спортсменам чуть выше, чем к спортсменам из остальных стран», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что невозможно всем изданиями мира «закрыть рот» и периодически различные представители иностранной прессы будут писать подобные материалы.

«Наши спортсмены достойно выступили, а остальным остаётся только обвинять победителей в нечестности. Других проблем в Швейцарии, видимо, нет», — добавил Лебедев.

Ранее швейцарское издание допустило, что российские лыжники могли использовать допинг.