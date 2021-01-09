Швейцарское издание допустило, что российские лыжники могли использовать допинг

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Швейцарский портал Blick выпустил материал о победах российских лыжников на многодневке «Тур де Ски», в статье журналисты допускают, что россияне могли применять допинг.
Швейцарское издание допустило, что российские лыжники могли использовать допинг
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Материал вышел с заголовком «Все эти русские чисты?». В нём отмечается, что такие хорошие результаты вызывают подозрения из-за допингового прошлого России.

«После Олимпиады-2014 в Сочи была раскрыта широкомасштабная государственная допинговая система. Репутация российских спортсменов с тех пор запятнана. Даже сейчас Россию не допускают на чемпионаты мира и Олимпиады», — говорится в тексте.

Кроме того, автор отмечает, что доминирование россиян связано с отсутствием сборной Норвегии на «Тур де Ски», высокой конкуренцией между тренировочными группами, большой популярностью лыжных гонок в России, а также успешным выступлением на юниорских чемпионатах мира.

«Но достаточно ли этих объяснений, чтобы развеять все сомнения? Едва ли», — написано в статье.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».

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