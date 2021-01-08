Глава ФЛГР: Большунов на финише всё сделал правильно в тактическом плане

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».

Она отметила, что спортсмен вместе со старшим тренером сборной России по лыжным гонкам Юрием Бородавко всегда предварительно обсуждает тактику на гонку.

«Было видно, что сегодня Саша немного поиграл с бонусами, подёргал людей и сам с ними подёргался. Но в целом прошёл гонку в своём практически классическом варианте, хотя не стал за 3—4 км пытаться от всех убежать. Он прошёл их вместе со всеми, но на финише тактически всё сделал правильно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она также высказалась об успехе Натальи Непряевой.