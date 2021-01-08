Вяльбе надеется, что выигрыш масс-старта придаст Непряевой положительных эмоций

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победе Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски».

По её мнению, спортсменка набирает форму от старта к старту.

«Когда уже постоял на пьедестале, то всегда более уверенно себя чувствуешь. Тем более она не девочка, знает, что всё может, даже если что-то не получается. Но я надеюсь, что эта победа даст ей толчок для положительных эмоций и отличных результатов», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее сообщалось, что победу Непряевой прокомментировал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.