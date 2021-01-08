Вяльбе надеется, что выигрыш масс-старта придаст Непряевой положительных эмоций

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победе Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски».
Вяльбе надеется, что выигрыш масс-старта придаст Непряевой положительных эмоций
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По её мнению, спортсменка набирает форму от старта к старту.

«Когда уже постоял на пьедестале, то всегда более уверенно себя чувствуешь. Тем более она не девочка, знает, что всё может, даже если что-то не получается. Но я надеюсь, что эта победа даст ей толчок для положительных эмоций и отличных результатов», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее сообщалось, что победу Непряевой прокомментировал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить