Тренер раскрыл, что кричал Непряевой во время победной гонки на «Тур де Ски»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».
Тренер раскрыл, что кричал Непряевой во время победной гонки на «Тур де Ски»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По мнению специалиста, спортсменке сыграл на руку невысокий темп гонки.

«По ходу гонки я ей кричал, чтобы она не вылезала вперёд до последнего подъёма и постаралась хорошо отработать финиш. Так и случилось. Наташа смогла сделать небольшой запас, и на финишной прямой ей уже никто не угрожал. Молодец, рад за неё!» — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Ранее Непряева объяснила свой успех на «Тур де Ски» хорошим самочувствием.

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