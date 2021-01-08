Тренер раскрыл, что кричал Непряевой во время победной гонки на «Тур де Ски»
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- РИА Новости
По мнению специалиста, спортсменке сыграл на руку невысокий темп гонки.
«По ходу гонки я ей кричал, чтобы она не вылезала вперёд до последнего подъёма и постаралась хорошо отработать финиш. Так и случилось. Наташа смогла сделать небольшой запас, и на финишной прямой ей уже никто не угрожал. Молодец, рад за неё!» — приводит слова Бородавко «Чемпионат».
Ранее Непряева объяснила свой успех на «Тур де Ски» хорошим самочувствием.