Источник: экс-тренер сборной России по футболу Ярцев выписан из больницы после пневмонии

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Вице-президент «Тамбова» и бывший главный тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев выздоровел от пневмонии и был выписан из больницы спустя месяц после госпитализации.
Источник: экс-тренер сборной России по футболу Ярцев выписан из больницы после пневмонии
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ-Спорт», Ярцев был выписан ещё в конце декабря, а на данный момент он находится у себя на даче. При этом, несмотря на хорошее самочувствие, специалисту выдали на дом портативный аппарат ИВЛ.

Информация о госпитализации Ярцева появилась 20 ноября.

72-летний Ярцев возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год. Также он работал в московских «Спартаке» и «Динамо» и в волгоградском «Роторе».

Ранее спортивный директор «Тамбова» рассказал о состоянии Ярцева.

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