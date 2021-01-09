Чемпионка мира по лыжным гонкам Карлссон снялась с «Тур де Ски»
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Об этом сообщает Expressen со ссылкой на врача сборной Швеции Пера Андерссона.
По его словам, спортсменка получила повреждение во время тренировки в номере отеля в Тоблахе.
«Сама по себе травма не является серьёзной, но мы смотрим на её общую нагрузку и не хотим рисковать перед чемпионатом мира в Оберстдорфе», — заявил Андерссон.
Карлссон занимает в общем зачете «Тур де Ски» третье место. Она также является чемпионкой мира 2019 года.
Ранее сообщалось, что Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски».