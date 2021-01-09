Чемпионка мира по лыжным гонкам Карлссон снялась с «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон снялась с многодневки «Тур де Ски» из-за травмы.

Об этом сообщает Expressen со ссылкой на врача сборной Швеции Пера Андерссона.

По его словам, спортсменка получила повреждение во время тренировки в номере отеля в Тоблахе.

«Сама по себе травма не является серьёзной, но мы смотрим на её общую нагрузку и не хотим рисковать перед чемпионатом мира в Оберстдорфе», — заявил Андерссон.

Карлссон занимает в общем зачете «Тур де Ски» третье место. Она также является чемпионкой мира 2019 года.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски».