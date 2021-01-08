Тренер Сен-Пьера считает, что Порье сильнее духом Макгрегора

Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, рассказал об ожиданиях от повторного поединка ещё одного бывшего обладателя двух титулов Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

«Думаю, Макгрегор сделает своё дело в первых двух-трёх раундах, один из его контрпанчей достигнет цели. Но есть у Дастина Порье одно преимущество, огромное преимущество: он сильнее духом. Я пересмотрел его бой с Дэном Хукером и был просто поражён, какой силой характера и волей к победе обладает Дастин. Если он выживет в первых раундах с Макгрегором, то дальше его шансы на победу будут огромными», — заявил Захаби в интервью YouTube-каналу Tristar Gym.

В поединке, состоявшемся в 2014 году, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

Ранее Порье рассказал, чего хочет добиться в бою с Макгрегором.