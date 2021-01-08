Порье рассказал, чего хочет добиться в бою с Макгрегором

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье поделился планом на поединок с экс-обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Если мы говорим о геймплане, то я хочу, чтобы мы оба истекали кровью и страдали с самого начала поединка. В таком состоянии быстро станет ясно, кто из нас настоящий боец. Я хочу, чтобы мы оба начали истекать кровью с самой первой минуты поединка. Тогда мы и посмотрим, кто реально хочет находиться дальше в этой клетке, а кто нет. Я знаю, что я этого хочу. И мне будет интересно узнать, захочет ли он», — заявил Порье на подкасте Theo Von.

Поединок Макгрегора и Порье пройдёт 23 января на UFC 257. Первый бой между ними состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца нокаутом.

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