Тренер Нурмагомедова рассказал, при каком условии россиянин возобновит карьеру

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о возвращении бойца в спорт.

«Кто знает. У меня никогда не было с ним разговора об отставке, и я действительно не могу сказать, что знаю что-либо, кроме того, что могу предполагать. Допустим, если он и вернётся, то только с помощью Жоржа Сен-Пьера и с разрешения своей матери. Ни разрешение тренера или бойца — только слова матери. И он сам должен этого захотеть. Я не знаю, хочет он этого или нет, мы никогда об этом не говорили. Если он заговорит об этом со мной, то я выскажу ему своё мнение и мы оставим всё как есть. Пока мы не обсуждали, почему он решил произнести речь об уходе, потому официально он никогда не говорил мне: «Тренер, я закончил», — заявил Мендес в подкасте The Schmozone, который цитирует Allboxing.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254.

Ранее тренер Нурмагомедова назвал фаворита поединка Макгрегор — Порье.