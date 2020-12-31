Тренер Нурмагомедова назвал фаворита поединка Макгрегор — Порье

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Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгом весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал фаворита боя между экс-чемпионом организации в двух дивизионах Конором Макгрегором и бывшим обладателем временного титула Дастином Порье.
Тренер Нурмагомедова назвал фаворита поединка Макгрегор — Порье
  • Reuters

«Фаворитом считаю Конора. Он более точный ударник, а перевести его в партер будет непростой задачей для Порье. Ему придется пройти через огонь ради сокращения дистанции. Всё возможно, они оба высококлассные бойцы. Но у меня фаворитом является Макгрегор за счёт его ударных навыков. Он мастер ударной техники в лёгкой весовой категории. Но списывать Дастина со счетов не стоит», — заявил Мендес в подкасте The Schmozone, слова которого цитирует Allboxing.

Поединок между Макгрегором и Порье пройдёт 23 января на UFC 257 в Абу-Даби.

Ранее промоутер анонсировал приезд Макгрегора в Россию.

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