Промоутер анонсировал приезд Макгрегора в Россию

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Основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов заявил, что в 2021 году в Россию приедет экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.
Промоутер анонсировал приезд Макгрегора в Россию
  • Reuters

«Планируется приезд Конора Макгрегора в Россию. Но есть два момента: первое — это пандемия коронавируса, а второе — его бой с Дастином Порье. Потому говорить пока что сложно, но приоткрою завесу тайны: в следующий приезд в Россию он посетит турнир Hardcore Fighting. В качестве гостя. Мы мечтаем хотя бы о двухраундовом поединке, но…» — цитирует промоутера «Матч ТВ».

Бой Макгрегора с Дастином Порье, который возглавит турнир UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, состоится в ночь с 23 на 24 января мск.

Ранее глава UFC заявил, что хотел бы организовать реванш Нурмагомедова с Макгрегором.

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