Промоутер анонсировал приезд Макгрегора в Россию
- Reuters
«Планируется приезд Конора Макгрегора в Россию. Но есть два момента: первое — это пандемия коронавируса, а второе — его бой с Дастином Порье. Потому говорить пока что сложно, но приоткрою завесу тайны: в следующий приезд в Россию он посетит турнир Hardcore Fighting. В качестве гостя. Мы мечтаем хотя бы о двухраундовом поединке, но…» — цитирует промоутера «Матч ТВ».
Бой Макгрегора с Дастином Порье, который возглавит турнир UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, состоится в ночь с 23 на 24 января мск.
Ранее глава UFC заявил, что хотел бы организовать реванш Нурмагомедова с Макгрегором.