Глава UFC заявил, что хотел бы организовать реванш Нурмагомедова с Макгрегором
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«В идеальном мире, если Макгрегор выиграет у Порье, я хотел бы увидеть бой-реванш между ним и Хабибом. Этот бой имеет смысл», — цитирует Уайта MMAfighting.
Поединок Макгрегора с Порье пройдёт 23 января 2021 года на UFC 257 в Абу-Даби. По словам Уайта, в это время он планирует встретиться с Нурмагомедовым и попробовать уговорить Хабиба вернуться в октагон хотя бы на один бой.
32-летний россиянин объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Первый бой между Макгрегором и Нурмагомедовым, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился победой Хабиба удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Ранее Валуев высказался о шансах Нурмагомедова на возобновление карьеры.