Глава UFC заявил, что хотел бы организовать реванш Нурмагомедова с Макгрегором

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что хотел бы увидеть повторный поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«В идеальном мире, если Макгрегор выиграет у Порье, я хотел бы увидеть бой-реванш между ним и Хабибом. Этот бой имеет смысл», — цитирует Уайта MMAfighting.

Поединок Макгрегора с Порье пройдёт 23 января 2021 года на UFC 257 в Абу-Даби. По словам Уайта, в это время он планирует встретиться с Нурмагомедовым и попробовать уговорить Хабиба вернуться в октагон хотя бы на один бой.

32-летний россиянин объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Первый бой между Макгрегором и Нурмагомедовым, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился победой Хабиба удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее Валуев высказался о шансах Нурмагомедова на возобновление карьеры.