Валуев высказался о шансах Нурмагомедова на возобновление карьеры

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов только сам может решить, стоит ли ему возобновлять карьеру.

«Я не советчик человеку, стоит ли ему делать то или другое. Он сам решает, необходимо ему продолжить или закончить. На сегодняшний день им самим было сказано, что он карьеру завершил», — цитирует Валуева РИА Новости.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее американский боец Диллон Деннис выразил уверенность, что Конор Макгрегор победит Хабиба в случае реванша.