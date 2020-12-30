Американский боец Деннис уверен, что Макгрегор победит Хабиба в случае реванша

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Американский боец смешанного стиля Диллон Денис выразил уверенность, что ирландец Конор Макгрегор одержит победу над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если будет проведён реванш.
Американский боец Деннис уверен, что Макгрегор победит Хабиба в случае реванша
  • globallookpress.com

«Я не думаю, что это будет «близкий» бой. Если настрой Конора будет таким же, как и сейчас, «близкого» поединка не получится... Готов поставить собственную душу на то, что Конор победит», — цитирует Денниса BJPenn.

При этом он отметил, что Макгрегору для победы нужно будет пройти правильную подготовку.

Бойцы уже встречались в октагоне 7 октября 2018 года. Тогда Нурмагомедов победил Макгрегора в четвёртом раунде с помощью удушающего приёма.

24 октября Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что UFC не может ему предложить интересного соперника.

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