СМИ: «Ювентус» заинтересовался экс-нападающим «Ростова» Шомуродовым
- © Пресс-служба футбольного клуба "Дженоа"
Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, «Ювентус» находится в поисках четвёртого нападающего и рассматривает Шомуродова в качестве одного из вариантов укрепления глубины состава.
Узбекистанский футболист в нынешнем сезоне Серии А сыграл в десяти матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
За «Ростов» Шомуродов выступал с 2017 по 2020 год.
Ранее «Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А.