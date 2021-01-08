СМИ: «Ювентус» заинтересовался экс-нападающим «Ростова» Шомуродовым

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Нападающий «Дженоа» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Ювентусе».
СМИ: «Ювентус» заинтересовался экс-нападающим «Ростова» Шомуродовым
  • © Пресс-служба футбольного клуба "Дженоа"

Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, «Ювентус» находится в поисках четвёртого нападающего и рассматривает Шомуродова в качестве одного из вариантов укрепления глубины состава.

Узбекистанский футболист в нынешнем сезоне Серии А сыграл в десяти матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

За «Ростов» Шомуродов выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее «Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А.

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