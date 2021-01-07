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«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А

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В 16-м туре итальянской Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над «Миланом».
«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершился победой гостей со счётом 3:1.

Дублем в составе «Ювентуса» отметился Федерико Кьеза, ещё один гол у Уэстона Маккенни. У хозяев единственный мяч на счету Давиде Калабрии.

Несмотря на поражение, «Милан» сохранил первое место в турнирной таблице Серии А, имея 37 очков. «Ювентус» с 30 очками идёт четвёртым.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Италии де Санктис попал в ДТП и находится в реанимации.

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