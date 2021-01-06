Экс-футболист сборной Италии де Санктис попал в ДТП и находится в реанимации
- Reuters
Об этом сообщает Il Messaggero. 43-летний итальянец ехал ночью на своей машине, которая в результате ДТП перевернулась. У экс-футболиста были выявлены переломы рёбер и травма головы. Врачи удалили ему селезёнку. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.
За время профессиональной карьеры де Санктис выступал за «Ювентус», «Удинезе», «Севилью», «Галатасарай», «Наполи» и «Рому».
В сборной Италии бывший голкипер провёл шесть матчей и пропустил шесть мячей. Он был в заявке на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012, где итальянцы завоевали серебро.
Ранее «Рома» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.