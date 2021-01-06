Экс-футболист сборной Италии де Санктис попал в ДТП и находится в реанимации

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Бывший вратарь сборной Италии Морган де Санктис, в настоящее время работающий директором римской «Ромы», серьёзно пострадал в результате автомобильной аварии.
Экс-футболист сборной Италии де Санктис попал в ДТП и находится в реанимации
  • Reuters

Об этом сообщает Il Messaggero. 43-летний итальянец ехал ночью на своей машине, которая в результате ДТП перевернулась. У экс-футболиста были выявлены переломы рёбер и травма головы. Врачи удалили ему селезёнку. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

За время профессиональной карьеры де Санктис выступал за «Ювентус», «Удинезе», «Севилью», «Галатасарай», «Наполи» и «Рому».

В сборной Италии бывший голкипер провёл шесть матчей и пропустил шесть мячей. Он был в заявке на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012, где итальянцы завоевали серебро.

Ранее «Рома» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.

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