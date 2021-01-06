«Рома» обыграла «Кротоне» в матче Серии А
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне, завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «Ромы» забивали Борха Майораль, сделавший дубль, а также Генрих Мхитарян, реализовавший пенальти. Единственный гол хозяев — на счету Владимира Големича.
«Рома» занимает третье место в турнирной таблице, имея 33 очка. «Кротоне» располагается на последней строчке с девятью очками.
Ранее сообщалось, что в «Милане» выявили двух заболевших коронавирусом перед матчем с «Ювентусом».