«Рома» обыграла «Кротоне» в матче Серии А

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В рамках 16-го тура итальянской Серии А «Рома» одержала победу над «Кротоне».
«Рома» обыграла «Кротоне» в матче Серии А
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне, завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Ромы» забивали Борха Майораль, сделавший дубль, а также Генрих Мхитарян, реализовавший пенальти. Единственный гол хозяев — на счету Владимира Големича.

«Рома» занимает третье место в турнирной таблице, имея 33 очка. «Кротоне» располагается на последней строчке с девятью очками.

Ранее сообщалось, что в «Милане» выявили двух заболевших коронавирусом перед матчем с «Ювентусом».

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