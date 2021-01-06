В «Милане» выявили двух заболевших коронавирусом перед матчем с «Ювентусом»
Футбольный клуб «Милан» сообщил о выявлении двух случаев заболевания коронавирусной инфекцией накануне матча 16-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом».
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, положительными оказались тесты полузащитников Анте Ребича и Раде Крунича.
Матч «Милан» — «Ювентус» состоится 6 января на «Сан-Сиро».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» выехал на матч Серии А с «Миланом».
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