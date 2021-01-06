В «Милане» выявили двух заболевших коронавирусом перед матчем с «Ювентусом»

Футбольный клуб «Милан» сообщил о выявлении двух случаев заболевания коронавирусной инфекцией накануне матча 16-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом».

Reuters