В «Милане» выявили двух заболевших коронавирусом перед матчем с «Ювентусом»

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Футбольный клуб «Милан» сообщил о выявлении двух случаев заболевания коронавирусной инфекцией накануне матча 16-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом».
В «Милане» выявили двух заболевших коронавирусом перед матчем с «Ювентусом»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, положительными оказались тесты полузащитников Анте Ребича и Раде Крунича.

Матч «Милан» — «Ювентус» состоится 6 января на «Сан-Сиро».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выехал на матч Серии А с «Миланом».

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