«Ювентус» выехал на матч Серии А с «Миланом»

Туринский футбольный клуб «Ювентус» отправился на выездной матч 16-го тура Серии А с «Миланом».

Как сообщает Football Italia, «Ювентус» после прохождения дополнительных тестов на коронавирус, которые дали отрицательные результаты, отравился в Милан, где сегодня, 6 января, на стадионе «Сан-Сиро» сыграет с «Миланом».

Прежде появилась информация, что «Ювентус» отложил выезд в Милан из-за возможной вспышки коронавируса. Клуб решил провести дополнительное тестирование после выявления заболевания у Хуана Куадрадо и Алекса Сандро.

Ранее сообщалось, что местные власти могут не отпустить «Ювентус» на матч с «Миланом».