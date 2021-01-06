«Ювентус» выехал на матч Серии А с «Миланом»

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Туринский футбольный клуб «Ювентус» отправился на выездной матч 16-го тура Серии А с «Миланом».
«Ювентус» выехал на матч Серии А с «Миланом»
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, «Ювентус» после прохождения дополнительных тестов на коронавирус, которые дали отрицательные результаты, отравился в Милан, где сегодня, 6 января, на стадионе «Сан-Сиро» сыграет с «Миланом».

Прежде появилась информация, что «Ювентус» отложил выезд в Милан из-за возможной вспышки коронавируса. Клуб решил провести дополнительное тестирование после выявления заболевания у Хуана Куадрадо и Алекса Сандро. 

Ранее сообщалось, что местные власти могут не отпустить «Ювентус» на матч с «Миланом».

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