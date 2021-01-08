Фетисов раскритиковал решение CAS запретить российским депутатам посещать ОИ

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов прокомментировал недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить отечественным депутатам посещать Олимпийские игры.

«Депутаты не могут поехать — это какая-то запредельная история! Вдумайтесь, я принимал участие в трёх Олимпиадах в качестве спортсмена. У меня есть олимпийский орден. Я был там в разных ипостасях — и тренером, и руководителем российского спорта, и сенатором. Был одним из тех, кто привёз в страну нашу Олимпиаду. Я после президента нашей страны в Гватемале выступал с обращением, что мы проведём лучшие в истории Олимпийские игры, дайте нам шанс. И тут же я не могу поехать!» — сказал Фетисов в интервью ФАН.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение ограничить на два года использование государственного флага и гимна Российской Федерации на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира. При этом высшим российским чиновникам, включая президента России Владимира Путина и депутатов Госдумы, запрещено в ближайшие два года посещать вышеупомянутые соревнования.

Ранее Фетисов отказался отвечать на вопрос об увольнении Ларионова.



