Фетисов раскритиковал решение CAS запретить российским депутатам посещать ОИ

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Олимпийский чемпион и депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов прокомментировал недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить отечественным депутатам посещать Олимпийские игры.
Фетисов раскритиковал решение CAS запретить российским депутатам посещать ОИ
  • РИА Новости

«Депутаты не могут поехать — это какая-то запредельная история! Вдумайтесь, я принимал участие в трёх Олимпиадах в качестве спортсмена. У меня есть олимпийский орден. Я был там в разных ипостасях — и тренером, и руководителем российского спорта, и сенатором. Был одним из тех, кто привёз в страну нашу Олимпиаду. Я после президента нашей страны в Гватемале выступал с обращением, что мы проведём лучшие в истории Олимпийские игры, дайте нам шанс. И тут же я не могу поехать!» — сказал Фетисов в интервью ФАН

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение ограничить на два года использование государственного флага и гимна Российской Федерации на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира. При этом высшим российским чиновникам, включая президента России Владимира Путина и депутатов Госдумы, запрещено в ближайшие два года посещать вышеупомянутые соревнования.

Ранее Фетисов отказался отвечать на вопрос об увольнении Ларионова.

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