Фетисов отказался отвечать на вопрос об увольнении Ларионова

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов подвёл итоги молодёжного чемпионата мира — 2021 по хоккею для сборной России.
Фетисов отказался отвечать на вопрос об увольнении Ларионова
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Что сказал Третьяк по этому турниру? Что всё хорошо у них в хоккее? Ну он крутой парень. Всё понимает, что сейчас происходит. Если у нас всё нормально, то о чём тут можно говорить? По поводу того, стоит ли увольнять Ларионова, я не буду отвечать. Непонятно, на один турнир его назначили или там долгосрочный контракт. Спрашивать нужно с тех, кто решения принимает. Получили интересный опыт, а всё остальное… Посмотрим», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Молодёжная сборная России под руководством Игоря Ларионова заняла четвёртое место на молодёжном чемпионате мира.

Ранее Ротенберг выразил мнение, что Россия может выиграть следующий МЧМ.

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