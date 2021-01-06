Фетисов отказался отвечать на вопрос об увольнении Ларионова
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«Что сказал Третьяк по этому турниру? Что всё хорошо у них в хоккее? Ну он крутой парень. Всё понимает, что сейчас происходит. Если у нас всё нормально, то о чём тут можно говорить? По поводу того, стоит ли увольнять Ларионова, я не буду отвечать. Непонятно, на один турнир его назначили или там долгосрочный контракт. Спрашивать нужно с тех, кто решения принимает. Получили интересный опыт, а всё остальное… Посмотрим», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Молодёжная сборная России под руководством Игоря Ларионова заняла четвёртое место на молодёжном чемпионате мира.
Ранее Ротенберг выразил мнение, что Россия может выиграть следующий МЧМ.