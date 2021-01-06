Ротенберг считает, что Россия может выиграть следующий МЧМ

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг положительно оценил перспективы молодёжной сборной страны после выступления на чемпионате мира в Эдмонтоне.
Ротенберг считает, что Россия может выиграть следующий МЧМ
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«В прошлом году мы заняли второе место. На этом турнире сделали шаг назад и стали четвёртыми, но эти игроки достойны финала и золота. У нас есть всё, чтобы сделать шаг вперёд и на следующем всемирном первенстве стать чемпионами. Хочется сказать спасибо КХЛ и всем клубам за подготовку игроков. Также стоит поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас во время турнира, не спали ночами и смотрели матчи. Мы это очень ценим. С такой поддержкой мы обязательно победим на предстоящих чемпионатах мира», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

На МЧМ-2021 российские хоккеисты под руководством Игоря Ларионова заняли четвёртое место. Сборная России осталась без медалей впервые с 2018 года.

Ранее Бадюков высказался о четвёртом месте сборной России на МЧМ.

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